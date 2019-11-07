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11. 07. 2019

США вводят новые санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты ввели санкции против Главного управления военной контрразведки Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства финансов США.

"Политически мотивированный арест и трагическая смерть капитана Рафаэля Акосты были неоправданными и недопустимыми. Минфин считает своим долгом положить конец бесчеловечному обращению бывшего режима (президента Венесуэлы Николаса - ред) Мадуро с политическими оппонентами, ни в чем не повинными гражданами и представителями военных в попытке подавить инакомыслие", - приводятся в пресс-релизе Минфина слова главы ведомства Стивена Мнучина.

Напомним, 23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, страны Латинской Америки и большинство стран ЕС. Россия и Китай выразили поддержку Мадуро.

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Источник: korrespondent.net

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