Конфликт с Британией. Иран хотел захватить танкер

Великобритания и США обвинили Иран в попытке захватить британский нефтяной танкер British Heritage при его заходе из Персидского залива в Ормузский пролив.

Накануне власти Тегерана обещали ответ на захват своего танкера властями Гибралтара, но отрицают обвинения, которые, по их словам, "направлены на эскалацию напряженности". Корреспондент.net рассказывает подробности.

Кто напал на британский танкер

В Персидском заливе участились инциденты с нефтяными танкерами. 4 июля власти Гибралтара задержали иранский анкер Grace 1, который подозревают в поставках нефти сирийским властям, нарушая санкции Евросоюза.

Соединенные Штаты обрадовались этой новости, но в Тегеране разгневались. Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал действия Великобритании "морским разбоем". Он отверждает, что подозрения не имеют ничего общего с реальностью.

"Деструктивные действия Великобритании по захвату нефтяного танкера могут привести к росту напряженности в Персидском заливе", - сказал официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

9 июля начальник Генштаба вооруженных сил Исламской Республики, генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что Тегеран не оставит без ответа задержание в Гибралтарском проливе иранского танкера. Никаких уточнений он не сделал.

11 июля правительство Великобритании заявило, что в среду три катера Корпуса стражей исламской революции, который контролирует половину иранской экономики, пытались помешать движению британского нефтяного танкера в Ормузском проливе, который Иран грозился перекрыть в ответ на санции США.

EPA

Катерам пришлось отойти после того, как фрегат королевских ВМС Montrose навел на них свое оружие и сделал по радио "устное предупреждение", сообщил телеканал CNN.

"Это были тревожные действия и попытка помешать проходу судна", - сказал американский источник, попросивший не называть его имя.

В заявлении британского правительства говорится об обеспокоинности такими действиями и призыве к иранским властям встать на путь деэскалации ситуации в регионе.

"То, что они сами утверждают, то, о чем они сами говорят, направлено на эскалацию напряженности. Эти заявления ничего не стоят", - цитирует агентство Fars ответ Зарифа на обвинения Лондона.

Не первое нападение в Персидском заливе

Этот инцидент произошел на фоне роста напряженности между Ираном и США, усилившейся из-за разрыва ядерной сделки, подписанной в 2015 году. Инициатором разрыва в прошлом году стал президент Дональд Трамп, назвав ее выгодной только Тегерану.

Иран предлагает к ней вернуться, но сам с этой недели нарушает ее условия по обогащению урана из-за американских санкций и нерабочего механизма ЕС для их обхода. Израиль считает, что Тегеран готовит ядерное оружие. Подробно в материале Иран обогатил уран и грозит уничтожить Израиль.

В середине мае в исключительной экономический зоне ОАЭ нападению подверглись четыре судна и нефтяные объекты Саудовской Аравии возле Ормузского пролива, через который проходит 40 процентов объема поставок нефти и сжиженного природного газа. Пролив находится между Персидским и Оманским заливами.

США официально обвинили Иран и нарастили свое военное присутствие в регионе, перебросив туда авианосец.

13 июня в Оманском заливе у берегов Ирана прогремели взрывы на двух нефтяных танкерах, шедших из Саудовской Аравии в Сингапур и на Тайвань.

Пентагон опубликовал видео, в котором говорится, что военные Корпуса стражей Исламской революции на патрульном катере сняли неразорвавшуюся мину с обшивки одного из танкеров. В Вашингтоне считают, что это доказывает причастность Ирана к инциденту. Подробно в материале Конфликт в заливе: кому выгодно атаковать танкеры.

Как предотвратить войну США с Ираном

На фоне напряженности в отношениях с Ираном Америка планирует создать военную коалицию для защиты нефтяных танкеров в регионе Персидского залива.

"Мы ведем переговоры с рядом стран, чтобы выяснить, можем ли мы создать коалицию для обеспечения свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах", - заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд 9 июля в Вашингтоне.

Как отмечает датское издание Berlingske, все боятся войны с Ираном, поскольку к него профессиональная армия и обширные связи по всему Ближнему Востоку. Эту войну Тегеран будет вести как с помощью конвенционального оружия, так и применяя террористические методы против западных целей, считает издание.

Американское издание Vox попросило восемь военных экспертов оценить, какой будет война с Ираном. "Ад на земле", сказал один из них: полномасштабная война с этой страной унесет сотни тысяч человеческих жизней, а после нее Иран еще много лет подряд будет целенаправленно мешать западным интересам в мире, как это бывало в прошлом.

Иранка Ширин Эбади, получившая в 2003 году Нобелевскую премию мира за правозащитную деятельность у себя на родине, считает, что Вашингтон и Тегеран должны немедленно деэскалировать ситуацию, применяя все возможные дипломатические меры и прибегнув к помощи остальных подписантов ядерного соглашения, чтобы перейти к переговорам об условиях соглашения, удовлетворяющего обе стороны.

"Иран хочет, чтобы с него были сняты экономические санкции. Соединенные Штаты, как минимум, хотят получить гарантии, что Иран не будет приобретать ядерное оружие. Исходя из здравого смысла, Иран и США должны подписать соглашения, в котором будут оговорены обоюдные причины для беспокойства", - пишет она в New York Times.

Ранее частная разведывательная компания Stratfor, которую называют "теневым ЦРУ", оценила вероятность войны США и Ирана.

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Источник: korrespondent.net