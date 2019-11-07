Дрожит весь ЕС. Пресса о третьем приступе Меркель

У немецкого канцлера Ангелы Меркель за последние три недели трижды случались приступы сильной дрожи во время официальных публичных мероприятий. Чем они вызваны не сообщается. Меркель говорит, что это обезвоживание, но медики называют другие причины приступов канцлера Германии.

Строго говоря, приступ за 10 июля на встрече с премьером Финляндии был уже четвертым. Первый раз дрожь канцлера была замечена в июне 2017 года, когда Меркель с военными почестями принимал президент Мексики. Но тот случай остался в Германии практически без внимания

Теперь весь мир со смесью сочувствия и недоумения наблюдает за происходящим, пишет немецкий таблоид Bild, напоминая слова Меркель о том, что она хочет уйти из политики добровольно, вовремя и "не полумертвой развалиной". Корреспондент.net собрал реакцию мировой и немецкой прессы.

Уходить добровольно уже поздно

Bild, Германия

Ангелу Меркель трясет. Ей приходится держать себя в руках. Мы видим сильную женщину, которая борется со слабостью. О причинах проблемы она молчит - стоически и даже упрямо.

Со смесью сочувствия и недоумения большинство немцев наблюдают за происходящим - так же, как и средства массовой информации по всему миру.

В 1997 году Меркель, занимавшая тогда пост министра охраны окружающей среды, написала в одной из своих книг: "Я бы хотела в будущем определить правильный момент для ухода из политики. Это оказалось намного труднее, чем я думала до сих пор. Но я не хочу уходить полумертвой развалиной".

Меркель пытается справиться с третьим приступом дрожи / Getty

Канцлер, конечно, не полумертвая. Но правильный момент для ухода она, кажется, все-таки упустила. Неконтролируемый тремор - неприглядное свидетельство тому.

Вполне возможно, что канцлер сегодня уже жалеет о решении в 2017 году принять участие в выборах в бундестаг. Она знала, что с первого же дня ее уход станет одной из главных тем. Также она знала, что с самого начала некая тень упадет на ее последнюю каденцию.

Немцы сохраняют спокойствие

Berliner Zeitung, Германия

Американские СМИ удивляются, как немцы остаются такими спокойными на фоне кадров, на которых видно, как Меркель безуспешно пытается справиться с дрожью.

Это обстоятельство, несмотря на часто истеричные публичные дебаты, говорит в пользу политической культуры Германии и правдивости Меркель.

Сама канцлер на пресс-конференции с финским премьер объяснила новый приступ тем, что она ментально еще не до конца проработала случившееся с ней во время приема президента Владимира Зеленского. То есть, проблема, мол, в подсознании, которое вынуждает ее вновь и вновь переживать тот приступ.

Чтобы подсознание не сыграло с канцлером злую шутку еще раз 11 июля она и ее очередной высокопоставленный гость слушали гимны сидя. В остальном же, заверила Меркель журналистов, с ней все в порядке, она "полностью работоспособна".

Вопрос исчерпан и поводов для политической дискуссии не видит., поскольу нет причины сомневаться в заверении Меркель, что чувствует она себя хорошо.

Когда дрожит Меркель, дрожит весь ЕС

New York Times, США

Последние дни напоминают о легендарной стойкости Меркель, доказанной бесчисленными кризисными саммитами за 14 лет ее пребывания на посту.

Но слухи о том, что именно происходит со здоровьем канцлера, которая была краеугольным камнем европейской политики, в то время как авторитет ее партии и ее страны, похоже, снижается, множатся.

Когда дрожит Ангела Меркель, дрожит весь ЕС, пишет немецкая пресса. Моменты физической уязвимости канцлера стали символом политической слабости ее партии и страны и поводом вернуться к теме преемственности власти.

Меркель боится

Süddeutsche Zeitung, Германия

Канцлер боится, что общественность может начать сомневаться в ее силе и работоспособности - особенно в том случае, если она признает, что ходила обследоваться.

Но когда-нибудь такая тактика может обернуться против нее, заверений в хорошем самочувствии будет недостаточно. В таком случае только указание на тщательное медицинское обследование сможет развеять опасения.

На следующий день Меркель пришлось сидеть / Getty

При этом речь вовсе не идет о детальном врачебном бюллетене, а о сигнале, что человек подобающим образом относится к своему здоровью.

Без Меркель будет катастрофа

CNN, США

Самая могущественная женщина-политик нездорова в столь кризисное время - это серьезный повод для беспокойства. Ее болезнь не могла появиться в более плохое время. Если она действительно больна, Германия и остальная Европа сталкиваются с кризисом в неподходящее время.

У партия Меркель ХДС очень низкий рейтинг - 25 процентов, это почти столько же, сколько у недавних аутсайдеров Зеленых. У партнеров Меркель по коалиции еще более катастрофический рейтинг.

Уверенности в том, что преемница Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр сможет занять место канцлера, если та вскоре уйдет из-за проблем со здоровьем.

Согласно общепринятой точке зрения есть два сценария: либо Меркель поправится и доработает свой срок, либо Крамп-Карренбауэр станет лидером коалиции ХДС/СДПГ. Но ни один из них не выглядит правдоподобно ни в свете болезни Меркель, ни в свете плохих результатов СДПГ на выборах в Европарламент.

Еще одна вероятность - Меркель уйдет, и Крамп-Карренбауэр сформирует коалиционное правительство с Зелеными и Свободной демократической партией.

Источник: korrespondent.net