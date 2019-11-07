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11. 07. 2019

Сотрудника СБУ задержали на торговле секретными данными

Сотрудник Службы безопасности Украины продавал подробные данные о звонках с мобильных телефонов граждан. Об этом в четверг, 11 июля, сообщила первый заместитель директора Госбюро расследований Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что среди "заказов" были также достаточно известные в Украине имена. 

"Он (сотрудник СБУ, - ред.) продавал детальные данные о телефонных звонках с мобильных телефонов граждан, чем нарушил ЗУ "Об информации". А именно – раскрыл тайну телефонных разговоров", - написала Варченко.

Чтобы не вызывать подозрений, правоохранитель подделывал официальные письменные запросы на предоставление информации о телефонных разговорах, которые якобы были необходимы для расследования, пишет Варченко. 

Она также сообщила расценки, которые правоохранитель устанавливал на свои услуги. Так, за "выписку" его клиенты платили от 2,5 до 5 тысяч гривен.

 Досудебное расследование по факту уже завершено, материалы переданы на ознакомление стороне защиты.

Ранее сообщалось, что топ-чиновник СБУ времен Януковича вернулся на должность.

Напомним, в Мелитополе ГБР задержала на взятке двоих полицейских.

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Источник: korrespondent.net

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