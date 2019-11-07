Папа создал структуру УГКЦ в Италии

Папа Римский Франциск создал экзархат для украинских греко-католиков, проживающих в Италии. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает Vatican News.

Администратором Экзархата Папа назначил итальянского кардинала Анджело Де Донатиса.

Новосозданная церковная территориальная единица охватывает всю территорию Италии. Духовную опеку 70 тысяч верующих, собранных в 145 общинах, осуществляют 62 священника. Кафедральным храмом и центром Апостольского экзархата будет приходской храм святых Сергея и Вакха в Риме.

В пресс-службе Ватикана отметили, что украинские греко-католики проживают в Италии более двадцати лет.

Напомним, в начале июля в Ватикане проходила встреча Папы Римского с предстоятелем Укринской Греко-Католической Церкви, членами Постоянного Синода и митрополитами.

А за день до этого Папа Римский встретился с президентом РФ Путиным. В ходе часовой беседы речь шла о мировых конфликтах, в частности - в Украине, Сирии и Венесуэле.

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Источник: korrespondent.net