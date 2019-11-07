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11. 07. 2019

Стало известно, что шептала Меркель во время приступа дрожи

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер определила, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи в среду, 10 июля. Об этом она рассказала радиостанции Antenne Bayern.

Глава немецкого правительства почувствовала недомогание во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. На видеозаписи видно, как канцлер что-то бормочет, не глядя на финского коллегу. Эксперт уверена, что Меркель повторяла фразу "я справлюсь" ("Ich schaffe das" – ред.).

Инцидент произошел накануне, когда Меркель и Ринне слушали гимны стран. Глава финского правительства никак не отреагировал на недомогание коллеги. Позднее канцлер сообщила журналистам, что ее самочувствие в норме и поводов для беспокойства нет. При этом в четверг на встрече с премьером Дании Метте Фредериксен она слушала гимны сидя. СМИ сообщали, что Меркель сама попросила изменить протокол, чтобы избежать нового приступа.

Напомним, 18 июня в Берлине на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлера Меркель начало трясти во время прослушивания гимна. Тогда она объяснила свое состояние обезвоживанием.

А через неделю на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером приступ повторился. Подробно в материале У Меркель новый приступ: что со здоровьем канцлера.

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Источник: korrespondent.net

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