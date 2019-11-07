В Москве отпустили задержанных крымских татар

Российские власти отпустили всех крымскотатарских активистов, задержанных в четверг, 11 июля, возле Верховного суда России в Москве. Об этом в комментарии ЛБ.ua сообщил адвокат задержанных Леонид Козак.

Ранее сообщалось, активистов около пяти часов держали в нескольких отделах внутренних дел Москвы. На всех составили административные протоколы. Крымским татарам вменяют нарушение установленного порядка проведения митинга, шествия, демонстрации и пикетирования.

"Учитывая общественный резонанс, меня как защитника сразу пустили к моим подзащитными, однако было видно что сотрудники полиции были недовольны, они все время поторапливали и подгоняли", - рассказал Леонид Козак.

Также адвокат опять отметил неправомерность задержания крымских татар, добавив, что многие из них находились в очереди на открытое судебное заседание.

По словам Козака, задержанные подали ходатайства о рассмотрении их дел по месту жительства.

"Все задержанные подали ходатайства о рассмотрении дел по реестру регистрации, однако всегда имеется шанс в отклонении этих ходатайств, и тогда рассмотрение админдел предварительно может проходить в Мещанском районном суде Москвы. В таком случае это может быть нарушением, так как все граждане имеют право на рассмотрение производств по месту жительства", - резюмировал адвокат.

Он также сказал, что точнее о месте и времени рассмотрения дела будет известно дня через три, когда дела передадут в суд.

Напомним, сегодня Верховный суд России сократил сроки осужденным по "делу Хизб ут-Тахрир". Возле здания суда полицейские задержали больше 50 сторонников осужденных.

МИД Украины выразило протестует против задержаний крымских татар и призвало международное сообщество усилить санкции против России. Кроме того, сокращение многолетних сроков крымским татарам на несколько месяцев в Киеве назвали "циничным издевательством".

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Источник: korrespondent.net