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11. 07. 2019

Власти Судана сообщили о попытке госпереворота

 
В Судане произошла попытка государственного переворота. Об этом в четверг, 11 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление переходного Военного совета страны.
 
Власти Судана отметили, что им удалось предотвратить попытку переворота. Никаких деталей события не приводится.
 
Напомним, в апреле военные свергли президента Судана Омара аль-Башира, правившего последние 30 лет. В мае представители Военного совета заявили, что договорились с оппозицией о переходном периоде, в течение которого у власти будет находиться временное правительство.
 
При этом народные протесты в стране не утихают, несмотря на обещания военных.
 
Протестующие требуют формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

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Источник: korrespondent.net

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