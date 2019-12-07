Канадский Boeing экстренно сел на Гавайях

Самолет авиакомпании Air Canada попал в зону турбулентности и совершил экстренную посадку на Гавайских островах. Об этом в четверг, 11 июля, сообщил телеканал СВС.

Отмечается, что авиалайнер Boeing 777-200, который совершал рейс из Ванкувера в австралийский Сидней, неожиданно попал в зону турбулентности на высоте десять тысяч метров и вынужден был приземлиться в столице штата Гавайи Гонолулу.

В результате происшествия пострадали не менее 35 человек. Как указал представитель авиакомпании, все пострадавшие получили незначительные травмы, не требующие госпитализации.

Всего на борту самолета находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа.

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Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737 авиакомпании Israel Airlines совершил экстренную посадку в столице Болгарии из-за птицы, которая попала в двигатель.

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Источник: korrespondent.net