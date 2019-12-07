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12. 07. 2019

Автомобиль ООН подорвался в Мали: 10 миротворцев ранены

В Мали автомобиль миротворцев ООН наехал на мину. В результате взрыва постради 10 военнослужащих. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителя ООН Фархана Хака.

"Один из защищенных от мин автомобилей наехал на взрывное устройство во время операции вблизи города Кидал на севере страны… Предварительные данные указывают, что 10 миротворцев, которые находились на борту, получили ранения, в том числе четверо – тяжелые", – сказал Хак.

Он добавил, что пострадавшие сейчас получают медицинскую помощь.

"Миссия проводит расследование инцидента и продолжает следить за развитием событий", – подчеркнул спикер.

Он также обратил внимание, что внутреннее вооруженное противостояние в Мали создало беспрецедентно сложную гуманитарную ситуацию и только в течение первой половины этого года привело к гибели около 600 человек.

Напомним, 10 июня в центральной части Мали при нападении на деревню погибли около сотни человек.

А в марте в центральной части Мали при вооруженном нападении на две деревни погибли не менее 134 пастухов народа фулани.

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Источник: korrespondent.net

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