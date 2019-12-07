Конгресс США одобрил санкции против госдолга РФ

Палата представителей Конгресса одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничительных мер по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 12 июля.

Поправка была предложена демократами от штата Калифорния Брэдом Шерманом и Максин Уотерс.

"Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один гражданин США не сможет совершать новые сделки с российским суверенным долгом. Она предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация США придет к выводу, что Россия может не вмешиваться в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если Конгресс согласится с этим выводом", – заявил Шерман.

Он считает, что США нужен серьезный механизм, "чтобы наказать Россию за то, что она сделала с нашими предыдущими выборами, и сдерживать ее от вмешательства в будущие выборы".

Сам проект оборонного бюджета, в который была включена поправка, Палате представителей еще только предстоит одобрить. Если законопроект будет утвержден нижней палатой Конгресса, поправка должна будет пройти через процедуру согласования законодателями обеих палат, прежде чем проект оборонного бюджета уже в новой версии отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

В распространенном во вторник заявлении Белого дома говорилось о том, что Трамп может наложить на законопроект вето. Американское правительство недовольно тем, что контролируемая демократами нижняя палата выделяет Пентагону $733 млрд вместо запрошенных ранее $750 млрд.

Напомним, в конце июня Сенат Конгресса одобрил проект американского военного бюджета на $750 млрд. В Палате представителей рассматривается своя версия этого проекта. В случае принятия этой инициативы конгрессменами в ближайшие дни, законодателям обеих палат потребуется согласовать детали обоих проектов. Документы содержат значительные различия.

Ранее сообщалось, что конгрессмены от Демократической партии США выступили с инициативой введения санкций против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России.

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Источник: korrespondent.net