В Китае из-за наводнений погибли более 60 человек

Более 60 человек погибли в результате продолжающихся ливней и вызванных ими паводков на юге и востоке Китая, 14 человек числятся пропавшими без вести. Об этом собщает РИА Новости со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Китая в пятницу, 12 июля.

Отмечается, что дожди не прекращаются в восьми южных и восточных провинциях Китая уже почти месяц. Сильнее всего пострадали провинции Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Гуандун, Гуйчжоу. В зоне бедствия оказались 5,3 млн человек из 49 городов и 277 уездов.

Власти эвакуировали в безопасные места 356 тысяч местных жителей, еще 153 тысячи человек нуждаются в экстренной помощи.

Разгул стихии принес серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям, пострадали более 370 тысяч гектар посевных площадей, разрушены 9,3 тысячи построек, прямой экономический ущерб оценивается в 13,3 млрд юаней (почти $2 млрд).

Ранее на этой неделе сообщалось о сильном наводнении в Испании. Потоки воды смывали автомобили с дороги, один человек погиб.

Перед этим стало известно, что ливень в Вашингтоне подтопил Белый дом и метро, также было остановлено железнодорожное сообщения на южном направлении от Вашингтона.

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Источник: korrespondent.net