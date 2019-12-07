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12. 07. 2019

Ребенка нашли едва живым рядом с телом отца - их похитила мафия в Мексике

Власти Мексики в штате Морелос нашли на обочине дороги полуживого 10-летнего мальчика рядом с телом его отца. Местная мафия перерезала им горло и выбросила умирать. Об этом сообщает CNN в пятницу, 12 июля.

Отец с сыном были мигрантами из Гватемалы и направлялись в США через Мексику. Они заплатили контрабандисту, но тот бросил их на полпути. Затем их похитила мексиканская мафия, которая требовала у их родных выкуп в размере 12 тысяч долларов. Их семья смогла собрать только 8 тысяч, но отправив деньги, они так и не получили известий о судьбе своих близких.

Через несколько дней, 6 июля, 10-летний Кристиан и его 37-летний отец Руди были найдены властями на обочине дороги. У обоих было перерезано горло. Отец мальчика был уже мертв, но ребенок чудом дышал, несмотря на глубокий порез на горле длиной 7 сантиметров.

Его оперативно доставили в больницу, где в срочном порядке прооперировали. Теперь он находится в стабильном состоянии и идет на поправку. Фотографии мальчика и его отца разлетелись по мировым СМИ.

 
 

Напомним, что отец с годовалой дочкой утонули на глазах у матери на границе США и Мексики.

Ранее в Ливии 40 человек погибли во время бомбардировки центра мигрантов.

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Источник: korrespondent.net

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