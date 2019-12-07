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12. 07. 2019

В России автомобиль опрокинулся в реку: 10 жертв

В российской Туве десять человек погибли при опрокидывании автомобиля УАЗ в реку. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ в пятницу, 12 июля.

"В 08:55 в дежурную часть отдела полиции №1 села Тээли поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина УАЗ. На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела десяти погибших, шесть из которых несовершеннолетние", – говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают точное количество людей, находившихся в транспортном средстве. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Организована работа оперативного штаба МЧС РФ.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщает, что во время происшествия на реке Шуй утонуло две семьи. Погибшие направлялись из села Тээли в район аржаана Дустуг-Хем.

Также стали известны имена некоторых погибших детей: Арлана (8 класс), Алаш (5 класс) и Кидерек (4 года) Хомушку. Еще одна девочка – Урана (1 класс).

Личности двух оставшихся детей (оба младше четырех лет) устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Крыму после неудачного прыжка с парашютом утонули двое военных. По неизвестной причине они приземлились в водоем.

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Источник: korrespondent.net

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