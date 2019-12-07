Турция получила российские комплексы С-400

Россия начала поставки зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. Об этом сообщило Министерство обороны Турции в пятницу, 12 июля.

"Первая группа компонентов в рамках контракта по ЗРС С-400 была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что поставки "начались с 12 июля 2019 года".

Как сообщал Корреспондент.net, в июле 2017 года появилась информация о том, что Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по ЗРС С-400, итоговая стоимость которой должна составить 2,5 млрд долларов. Речь шла о поставках четырех дивизионов.

Кредитное соглашение по поставкам средств ПВО Турции было подписано в декабре 2017 года.

Напомним, США выступили резко против покупки С-400 турецкой стороной. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.

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Источник: korrespondent.net