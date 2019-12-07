На марше националистов во Вроцлаве звучали антиукраинские лозунги

Во Вроцлаве в Польше десятки националистов устроили марш, который власть была вынуждена прекратить из-за украино-ненавистнических высказываний. Об этом сообщает Wyborcza.pl в пятницу, 12 июля.

Марш собрался, чтобы "почтить память мужчин и женщин, молодых и старых поляков, которых не убивала и не депортировала советская власть в Сибирь, а которых убивали украинцы во время так называемого кровавого воскресенья".

На марше националистов звучали словесные оскорбления власти и полиции, офицерам пришлось окружить местных чиновников. Более ста участников акции не выполнили приказ полиции. Марш был организован бывшим священником Яцеком Мендляром и одним из лидеров хулиганов Романом Зелинским.

#Wroclaw Miejscy obserwatorzy rozwiązują zgromadzenie po kilkukrotnym ostrzeżeniu po pojawianiu się mowy nienawiści. Jacek Miedlar atakuje słownie urzędników - mówi ze to prowokacja. Policja zaczyna legitymować osoby które mimo wezwanie nie rozeszły się @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/bRy9EWplbu — Grazyna Wiatr (@grazwiatr) 11 июля 2019 г.

Акция была организована в таком духе, поэтому власти города решили остановить ее менее чем через час после начала. В 19:45 встречу Яцека Мендляра и Зелинского прекратила делегация города после двойного предупреждения организатора и участников.

"Наши родственники умерли, а эта женщина затыкает нам рот, потому что бандеровцев называем украинцами, а какая правда?" - воскликнул Мендляр, когда делегированный городом представитель объявил о прекращении марша на годовщину Волынской трагедии.

Полицейские не применяли силу. Решение о следующих шагах сделают после анализа записей марша.

#Wroclaw Miejscy urzędnicy zwracają uwagę organizatorom marszu na nowe nienawiści - padają wyzwiska i przekleństwa w kierunku urzędników @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/aj5CudxEtm — Grazyna Wiatr (@grazwiatr) 11 июля 2019 г.

Напомним, что ранее Президент Польши Анджей Дуда обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении эксгумаций польских жертв в Украине.

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Источник: korrespondent.net