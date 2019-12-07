Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июля 2019, пятница, 13:11
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,29
12. 07. 2019

Футбольные фанаты устроили погром в Париже

Победа сборной Алжира по футболу обернулась беспорядками в Париже и ряде других городов Франции. Об этом сообщила в пятницу, 12 июля, радиостанция France Info.

Как сообщается, накануне после победы над командой Кот-д`Ивуара сборная Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций. Несколько тысяч человек собрались на Елисейских Полях в Париже отпраздновать это событие. К полуночи празднование переросло в погромы. 

Согласно данным издания, хулиганы разграбили три магазина, торгующих мотоциклами. Нападавшие выбили витрины и не только угнали дорогостоящие мотоциклы, но и унесли мотоциклетные шлемы, экипировку, запасные детали. Полицию, прибывшую на место происшествия, атаковала толпа, в стражей порядка бросали камни.

Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Основные стычки продолжались у центральной площади Шарля де Голля. 

PARIS - Qualification de l’#Algerie en 1/2 finale de la #CAN2019 : c’est la fête sur la Place de l’#Etoile et sur les #ChampsElysees #CIVALG #ALGCIV pic.twitter.com/iD2lrohQWQ

— Clément Lanot (@ClementLanot) July 11, 2019
 

Footage of police deploying teargas in #Paris off #ChampsElysees in aftermath of celebrations following #Algerie win in #CIVALG #africancupofnations pic.twitter.com/4A30QcktEW

— Niall Quinn (@NiallQuinn) July 11, 2019
 
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в ходе беспорядков были задержаны 43 человека.
 
"Разрушения и инциденты, произошедшие вчера вечером в ходе празднований Кубка африканских наций, неприемлемы. Я приветствую действия наших сил, мобилизованных в Париже и везде на территории, чтобы поддерживать порядок и сдерживать беспорядки. 43 человека были задержаны", - написал Кастанер в Twitter.
 
В ходе беспорядко пострадали 20 полицейских.

В то же время, в Марселе в районе Старого порта также собрались не менее 7 тысяч болельщиков. Празднование победы алжирской сборной там тоже вскоре переросло в стычки с полицией, которой пришлось использовать гранаты со слезоточивым газом.

Ранее сообщалось, что после рекордной жары власти Парижа объявили о чрезвычайной климатической ситуации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Каждый человек должен быть готов к тому, что однажды его любимые треки начнут крутить на "Ретро FM".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.