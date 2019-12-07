Футбольные фанаты устроили погром в Париже

Победа сборной Алжира по футболу обернулась беспорядками в Париже и ряде других городов Франции. Об этом сообщила в пятницу, 12 июля, радиостанция France Info.
Как сообщается, накануне после победы над командой Кот-д`Ивуара сборная Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций. Несколько тысяч человек собрались на Елисейских Полях в Париже отпраздновать это событие. К полуночи празднование переросло в погромы.
Согласно данным издания, хулиганы разграбили три магазина, торгующих мотоциклами. Нападавшие выбили витрины и не только угнали дорогостоящие мотоциклы, но и унесли мотоциклетные шлемы, экипировку, запасные детали. Полицию, прибывшую на место происшествия, атаковала толпа, в стражей порядка бросали камни.
Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Основные стычки продолжались у центральной площади Шарля де Голля.
PARIS - Qualification de l’#Algerie en 1/2 finale de la #CAN2019 : c’est la fête sur la Place de l’#Etoile et sur les #ChampsElysees #CIVALG #ALGCIV pic.twitter.com/iD2lrohQWQ— Clément Lanot (@ClementLanot) July 11, 2019
Footage of police deploying teargas in #Paris off #ChampsElysees in aftermath of celebrations following #Algerie win in #CIVALG #africancupofnations pic.twitter.com/4A30QcktEW— Niall Quinn (@NiallQuinn) July 11, 2019
В то же время, в Марселе в районе Старого порта также собрались не менее 7 тысяч болельщиков. Празднование победы алжирской сборной там тоже вскоре переросло в стычки с полицией, которой пришлось использовать гранаты со слезоточивым газом.
Ранее сообщалось, что после рекордной жары власти Парижа объявили о чрезвычайной климатической ситуации.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость