Футбольные фанаты устроили погром в Париже

Победа сборной Алжира по футболу обернулась беспорядками в Париже и ряде других городов Франции. Об этом сообщила в пятницу, 12 июля, радиостанция France Info.

Как сообщается, накануне после победы над командой Кот-д`Ивуара сборная Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций. Несколько тысяч человек собрались на Елисейских Полях в Париже отпраздновать это событие. К полуночи празднование переросло в погромы.

Согласно данным издания, хулиганы разграбили три магазина, торгующих мотоциклами. Нападавшие выбили витрины и не только угнали дорогостоящие мотоциклы, но и унесли мотоциклетные шлемы, экипировку, запасные детали. Полицию, прибывшую на место происшествия, атаковала толпа, в стражей порядка бросали камни.

Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Основные стычки продолжались у центральной площади Шарля де Голля.

PARIS - Qualification de l’#Algerie en 1/2 finale de la #CAN2019 : c’est la fête sur la Place de l’#Etoile et sur les #ChampsElysees #CIVALG #ALGCIV pic.twitter.com/iD2lrohQWQ — Clément Lanot (@ClementLanot) July 11, 2019 Footage of police deploying teargas in #Paris off #ChampsElysees in aftermath of celebrations following #Algerie win in #CIVALG #africancupofnations pic.twitter.com/4A30QcktEW — Niall Quinn (@NiallQuinn) July 11, 2019 Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в ходе беспорядков были задержаны 43 человека.

"Разрушения и инциденты, произошедшие вчера вечером в ходе празднований Кубка африканских наций, неприемлемы. Я приветствую действия наших сил, мобилизованных в Париже и везде на территории, чтобы поддерживать порядок и сдерживать беспорядки. 43 человека были задержаны", - написал Кастанер в Twitter. В ходе беспорядко пострадали 20 полицейских.

В то же время, в Марселе в районе Старого порта также собрались не менее 7 тысяч болельщиков. Празднование победы алжирской сборной там тоже вскоре переросло в стычки с полицией, которой пришлось использовать гранаты со слезоточивым газом.

Ранее сообщалось, что после рекордной жары власти Парижа объявили о чрезвычайной климатической ситуации.

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Источник: korrespondent.net