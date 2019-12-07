Зеленский дал гражданство проповеднице из Индии

Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство индийской монахине Пайяппилли Варид Лиджи, сообщает Миграционная служба.

Она получила паспорт как "человек, принятие которого в украинское гражданство представляет для страны государственный интерес".

Сестра Лиджи приехала в Закарпатскую область 15 лет назад с миссионерской христианской миссией.

Она проводит в регионе и за его пределами духовные встречи, совместные молитвенные мероприятия и, как отметили в ГМС, "духовное исцеление".

Новая украинка - настоятельница монастыря Конгрегации Сестер Святого Иосифа де Сен-Марк Мукачевской епархии Римо-Католической церкви. При монастыре открыт пансионат опеки над одинокими пожилыми людьми.

Напомним, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. А 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство.

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Источник: korrespondent.net