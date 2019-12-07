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12. 07. 2019

На курорте Одесской области массово отравились дети

В пгт. Сергеевка в Одесской области из-за отравления госпитализированы 46 детей. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Как отмечается, отравление произошло в оздоровительно-спортивном лагере Медик - 2 Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану. В лагере находится 226 детей от 7 до 14 лет. Из них госпитализированы 46. По данным медиков, у детей острый гастроэнтероколит.

"32 ребенка находится в Белгород-Днестровской городской больнице, 14, из которых 3 контактных - в инфекционном отделении центральной районной больницы в поселке Шабо", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, сейчас выясняют причины возникновения отравления.

"С целью установления причин и условий возникновения заболеваний начато санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки с обследованием данного объекта и инспектированием учреждения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в лагере в Николаевской области отравились 40 детей. Кишечной инфекцией в лагере Салют 30 июня заболели 30 детей, 1 июля заболели еще десять. Всех детей осмотрели, госпитализировали 16 в состоянии средней тяжести.

Напомним, что ранее в Луганской области после купания в озере отравились 38 человек.

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Источник: korrespondent.net

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