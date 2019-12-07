Военнослужащие полка Национальной гвардии Азов принудили к посадке беспилотный летательный аппарат сепаратистов в районе проведения операции Объединенных сил около Светлодарской дуги в Донецкой области. Об этом сообщается на сайте полка в пятницу, 12 июля.

Утвержается, что это дрон типа Элерон, который производится в России.

"По оперативным каналам, была получена информация о подготовке очередного артиллерийского налета, который должен корректироваться с помощью указанного БПЛА. Благодаря взаимодействию пехотных подразделений и специальных технических средств, после входа БПЛА противника в воздушную зону ответственности, была осуществлена его вынужденная посадку", – говорится в сообщении.

Аппарат передали технической разведке Азова в полностью исправном техническом состоянии. Были получены сведения об особенностях его применения, данные телеметрии, сведения о месте старта аппарата, и лицах, которые его обслуживают.

Cмотрите фотогалерею: Бойцы Азова захватили беспилотник в зоне ООС

По словам "азовцев", именно беспилотник такого типа корректировал вражеский огонь месяц назад, когда погибли бойцы с позывными Круглый и Максон.

Напомним, в конце июня наблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник дальнего радиуса действия на неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области вблизи линии соприкосновения.

Также в "ЛНР" заявляли об уничтожении дрона с листовками. Сепаратисты утверждали, что этими листовками украинские силовики пытаются запугать население Донбасса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net