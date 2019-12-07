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12. 07. 2019

На Киевщине ветеран АТО угрожал взорвать гранату в доме с детьми

В селе Слобода Кагарлыцкого района мужчина, воевавший на Донбассе, угрожал взорвать гранату в доме, где находились пять детей. Об этом сообщает управление Нацполиции в пятницу, 12 июля.

Отмечается, что правоохранители получили информацию об угрозе для несовершеннолетних.

"Когда прибыла полиция, агрессивно настроенный мужчина угрожал «взорвать всех»… Работники полиции, осознавая реальную опасность, начали вести переговоры. Отвлекая внимание мужчины, полицейские ловко применили приемы рукопашного боя и обезвредили хулигана. В это время в доме находилось пятеро деток", – говорится в сообщении.

Специалисты-взрывотехники изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1. 43-летнего мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Содержание алкоголя в его крови составило 1,1 промилле.

Полиция открыла два уголовных производства – по статье о незаконном обращени с оружием и боеприпасами и угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа (ч.1 ст.263, ч.1 ст.345 УК Украины). Решается вопрос об объявлении подозрения мужчине.

Напомним, 8 июля в Святошинском районе Киева мужчина погиб при взрыве гранаты. По мнению следователей, это было самоубийство.

Также сообщалось, что в одном из озер Львова нашли пакет с 11 гранатами и запалами к ним.

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Источник: korrespondent.net

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