Дело нацгвардейца в Италии: суд после совещания объявит приговор

В итальянском городе Павия, началось заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, сообщает Громадське.

Судья предложила Маркиву сказать финальное слово. Воспользовавшись возможностью, он сказал, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.

После этого суд удалился в совещательную комнату и после 14 часов по местному времени должен объявить приговор по этому делу.

В суде присутствовали несколько десятков украинцев, в частности представителей диаспоры и должностных лиц, народных депутатов, а также мама Виталия.

Напомним, Виталий Маркив был задержан летом 2017 года в аэропорту итальянского города Болонья. Его обвинили в убийстве фотографа Андрея Рокелли, который погиб под минометным огнем 24 мая 2014 года. Нацгвардия заявила, что Маркив никак не может быть причастен к этому, поскольку в батальоне им. Героя Украины генерала Кульчицкого, в котором нес службу старший сержант Маркив, на тот момент не было ни одного миномета.

Также сообщалось, что в мае по делу Маркива дал показания глава МВД Арсен Аваков. Также в суде выступал и.о. командующего Нацгвардии Николай Балан.

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Источник: korrespondent.net