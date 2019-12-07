Савченко не пустили на оккупированный Донбасс

Нардепу Надежде Савченко не дали разрешение на пересечение линии соприкосновения на Донбассе. Как сообщила нардеп в Facebook, в выдаче пропуска отказали в координационном центре в Бахмуте.

При этом ей отказались объяснить причины такого решения, изначально сославшись на то, что Савченко - носитель гостайны.

"Мне дали ответ "вам отказано". Я - носитель гостайны, народный депутат Украины. И мне очень интересно, почему народный депутат Украины не может ходить по своей украинской земле, если Донбасс и Крым - это Украина... а я очень хочу приехать в Горловку", - сказала Савченко.

"Приезжайте, заночуйте у нас, хоть одну ночь", - сказал кто-то из местных жителей.

Также ей посоветовали пробраться на неподконтрольную территорию по-пластунски.

Ранее Савченко заявила, что собирается в агитационных тур на оккупированные территории Донбасса, в частности в Горловку. Как известно, на досрочных выборах в Верховную Раду Савченко баллотируется по 51 округу (прифронтовой Зайцево).

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Источник: korrespondent.net