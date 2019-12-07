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12. 07. 2019

МИД России назвал Туска русофобом

Российский МИД обвинил президента Европейского совета Дональда в "русофобии" после его заявлении в Грузии,  что распад Советского Союза было благословением для Центральной и Восточной Европы. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД РФ.

В министерстве заявили, что Туск попытался в искаженном виде представить смысл высказывания Владимира Путина о том, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

"Распад СССР привел к многочисленным человеческим трагедиям, когда десятки миллионов наших сограждан и соотечественников в одночасье оказались за границей, семьи и народы оказались разделенными. Это, в частности, относится к русскоязычным жителям Прибалтики", - говорится в заявлении.

В российском МИДе также заявили, что в этих странах, с 2004 года являющихся членами ЕС, "продолжается нарушение их прав и грубейшая дискриминация по национальному признаку".

"Господина Туска, судя по всему, это не слишком беспокоит. Ему надо было бы заняться именно этими заявлениями, а не очередным приступом русофобии", - заявили в МИДе.

Накануне Туск назвал распад СССР "счастливым событием". Развал Советского Союза стал, по мнению главы Евросовета, счастливым моментом в жизни украинцев, а также всех граждан стран Центральной и Восточной Европы.

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Источник: korrespondent.net

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