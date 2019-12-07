Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июля 2019, пятница, 22:56
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,29
12. 07. 2019

Санкции США против госдолга не испугали МИД РФ

Инициатива Конгресса США ввести санкции против инвестирования в экономику России может лишить американских граждан доходов. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в пятницу, 12 июля.

"Запретами на инвестирование в российскую экономику власти США могут лишь лишить немалых доходов своих граждан, в том числе пенсионеров, поскольку американские пенсионные фонды охотно вкладывают средства в наши надежные и высоколиквидные долговые бумаги... Вашингтонским политикам пора задуматься, стоит ли продолжать бессмысленные санкционные меры, которые не только демонстрируют всему миру их неспособность повлиять на Москву, но и вредят собственным избирателям", - заявили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, в Вашингтоне продолжают питать иллюзии, что на Россию можно надавить с помощью санкций. "Авторы этой затеи наивно полагают, что такой шаг способен испугать нашу страну", - заявили в МИД РФ.

Там отметили, что в Конгрессе США находится порядка 20 проектов законов, предусматривающих антироссийские санкции. "Однако проявление русофобских инстинктов в таких масштабах, скорее, отражает бессилие. То же относится к реальным санкционным мерам против России, к которым Вашингтон с 2011 года прибегал уже более 70 раз, так и не сумев добиться желаемого изменения независимого курса нашей страны", - говорится в комментарии.

Как сообщалось, палата представителей Конгресса одобрила поправку к проекту оборонного бюджета США на 2020 финансовый год, предусматривающую введение санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы. 

Ранее сообщалось, что конгрессмены от Демократической партии США выступили с инициативой введения санкций против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Каждый человек должен быть готов к тому, что однажды его любимые треки начнут крутить на "Ретро FM".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.