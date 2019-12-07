Трамп ввел режим ЧС в Луизиане из-за шторма

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана из-за приближающегося тропического шторма Барри. Об этом сообщили в Белом доме.

"Президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Луизиана и распорядился оказать помощь на федеральном уровне, чтобы поддержать усилия штата и местных властей в чрезвычайных условиях, вызванных тропическим штормом Барри", - говорится в заявлении.

Как отмечает Reuters, введение режима ЧС позволяет задействовать федеральные ресурсы и финансирование для борьбы со стихией и ее последствиями.

Шторм Барри сформировался в Мексиканском заливе недалеко от побережья штатов Луизиана и Миссисипи. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс ввел режим ЧС в среду на всей территории штата. В ряде прибрежных округов объявлена эвакуация. Ожидается, что в ночь на субботу Барри может достигнуть берегов Луизианы и усилится до уровня урагана.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния объявили чрезвычайное положение из-за двух сильнейших за 25 лет землетрясений.

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Источник: korrespondent.net