Украина договорилась о постоянном безвизе с еще одной страной

Украина и Северная Македония подписали соглашение о безвизовом режиме между двумя странами, которое будет действовать на постоянной основе. Об этом в пятницу, 12 июля сообщила посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк на своей странице в Facebook.

"Сегодня вместе с министром иностранных дел Республики Северная Македония Николой Димитровым от имени Правительства Украины подписала чрезвычайно важное межправительственное Соглашение о безвизе на постоянной основе. Больше нет необходимости пролонгировать существующее соглашение каждый год. Работаем дальше!" - написала она.

Соглашение позволяет гражданам двух стран с биометрическими паспортами въезд, транзит или краткосрочное пребывание в течение 90 дней в 180-дневный период.

"Ожидается, что это соглашение сделает особый вклад в дальнейшую активизацию сотрудничества, особенно в экономической сфере, путем содействия деловым связям и контактам между двумя странами, а также развитие туризма", - заявили в МИД Северной Македонии.

Ранее безвиз между Украиной и Северной Македонией имел временный характер. Соответствующие соглашения подписывались на год.

Ранее сообщалось, что безвиз в Украину для граждан Северной Македонии начал действовать еще в марте.

Напомним, бывшая югославская республика Македония 12 февраля, сменила название, официально став Северной Македонией.

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Источник: korrespondent.net