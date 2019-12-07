Украина договорилась о постоянном безвизе с еще одной страной

Украина и Северная Македония подписали соглашение о безвизовом режиме между двумя странами, которое будет действовать на постоянной основе. Об этом в пятницу, 12 июля сообщила посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк на своей странице в Facebook.
"Сегодня вместе с министром иностранных дел Республики Северная Македония Николой Димитровым от имени Правительства Украины подписала чрезвычайно важное межправительственное Соглашение о безвизе на постоянной основе. Больше нет необходимости пролонгировать существующее соглашение каждый год. Работаем дальше!" - написала она.
Соглашение позволяет гражданам двух стран с биометрическими паспортами въезд, транзит или краткосрочное пребывание в течение 90 дней в 180-дневный период.
"Ожидается, что это соглашение сделает особый вклад в дальнейшую активизацию сотрудничества, особенно в экономической сфере, путем содействия деловым связям и контактам между двумя странами, а также развитие туризма", - заявили в МИД Северной Македонии.
Ранее безвиз между Украиной и Северной Македонией имел временный характер. Соответствующие соглашения подписывались на год.
Ранее сообщалось, что безвиз в Украину для граждан Северной Македонии начал действовать еще в марте.
Напомним, бывшая югославская республика Македония 12 февраля, сменила название, официально став Северной Македонией.
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Источник: korrespondent.net
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