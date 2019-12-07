В НАТО отреагировали на поставки российских С-400 в Турцию

В Североатлантическом Альянсе заявили о "глубокой озабоченности" поставками российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию, которые начались в пятницу, 12 июля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что генсек организации Йенс Столтенберг не один раз говорил, что страны НАТО могут самостоятельно выбирать вооружение, однако "российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой".

Тем временем Минобороны РФ опубликовало видео отправки первой партии компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. На кадрах видно, как происходит погрузка ЗРК на борт самолета.

Напомним, сегодня Турция получила первую партию в рамках контракта по ЗРС С-400.

Напомним, США выступили резко против покупки С-400 турецкой стороной. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.

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Источник: korrespondent.net