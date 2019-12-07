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12. 07. 2019

Трамп внезапно заявил о "смерти" Шварценеггера

Президент США Дональд Трамп заявил о смерти Арнольда Шварценеггера. Об этом сообщил в Twitter журналист Yahoo News Хантер Уокер.

"Арнольд Шварценеггер… Знаете, что? Он умер…Я там был", - процитировал президента Уокер.

Позже Уокер пояснил, что фраза Трампа была вырвана из контекста. Президент говорил о рейтингах реалити-шоу The Apprentice (Кандидат), выходившего в 2004–2017 годах. После избрания Трампа президентом США шоу стал вести Шварценеггер.

Сам 71-летний Шварценеггер вскоре написал в Twitter, что жив и предложил сравнить налоговые декларации.

"Я все еще здесь", - обратился он к Трампу.

Напомним, на Шварценеггера напали в Африке. Один из зрителей, находившихся в зале, прыгнул двумя ногами в спину американского актера и политика.

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Источник: korrespondent.net

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