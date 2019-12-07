В Турцию прибыли С-400. США обещают отобрать F-35

В Турции прибыли первые компоненты зенитных ракетных систем С-400. Против покупки ЗРС у России выступает Америка, которая считает, что российский системы угрожают безопасности американских истребителей F-35, поставки которых планировались в Турцию. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Сделка Турции с Россией по С-400

В декабре 2017 года Турция заключила с Россией сделку о покупке С-400 Триумф на сумму около 2,5 миллиарда долларов, из которых 55 процентов покрывается российским кредитом. В июне этого года в Кремле заявили, что контракт также предусматривает частичную передачу технологий.

Для Анкары очень важна передача технологий, поскольку в планах Турции полностью ликвидировать зависимость от поставок иностранной военной техники до 2023 года и начать разработку собственных образцов.

Минобороны Турции 12 июня сообщило, что на авиабазу Мюртед под Анкарой доставлены первые компоненты С-400. Информацию об этом подтвердила российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

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Всего речь идет о четырех таких системах. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее отмечал, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

В России С-400 называют одной из самых совершенных противоракетных систем в мире. Она способна поражать до 80 целей одновременно. Разработчики ЗРС утверждают, что она способна уничтожать как дроны и самолеты, так и ракеты.

В 2013-2015 годах на территории были размещены американские противоракетные комплексы Patriot, которые позже США забрала для ремонта, но и не вернула.

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Еще в 2013 году Турция обсуждала покупку Patriot у США, но Вашингтон отказался поделиться технологией и стоимость была высокой, поэтому Анкара начала поиск других продавцов. О переговорах с Россией стало известно в 2016 году.

Первоначально турецкий лидер Реджеп Эрдоган вынашивал идею о совместном турецко-российском производстве систем с обозначением С-500. Но Москва на это не пошла.

Почему США против российской ЗРС

Турция, которая является членов НАТО, подверглась жесткой критике со стороны США за сделку с Россией. Соединенные Штаты говорят, что С-400 могут поставить под угрозу американские истребители-бомбардировщики пятого поколения Lockheed Martin F-35, которые Турция помогает производить и планирует закупать.

Американцы полагают, что радары комплексов С-400 будут собирать данные с бортовых компьютеров самолетов и отправлять их в Россию.

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Эксперты расходятся во мнениях, возможно ли это с технической точки зрения, но США подчеркивают, что никаких рациональных причин для того, чтобы Турция покупала российские ЗРК, нет, поскольку интеграция российских ЗРС в системы Североатлантического альянса невозможна.

Анкара обещала, что базы С-400 будут удалены от тех, где будут базироваться F-35, но в администрации американского президента Дональда Трампа неоднократно предупреждали власти Турции, что страна может столкнуться с "реальными и очень негативными последствиями" из-за покупки С-400.

"Эти последствия могут включать в себя отказ от участия Турции в материально-техническом снабжении программы F-35, а также дополнительные санкции, которые будут впечатляющими и действенными", - говорила представитель Госдепа Морган Ортагас.

Турция входит в консорциум стран, участвовавших в финансировании разработки F-35, а десять турецких компаний производят детали конструкции для этого истребителя. Теперь это сотрудничество может прекратиться.

Могут быть похоронены и планы поставок в Турцию более ста F-35. С апреля США уже приостановили поставки тренажеров, на которых турецкие пилоты должны были готовиться к полетам на F-35. Сами самолеты по-прежнему находятся на базе ВВС США в Аризоне.

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Источник: korrespondent.net