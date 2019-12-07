Добыча нефти в Иране упала до минимума за 30 лет

По итогам июня добыча нефти в Иране снизилась до 2,28 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем за последние 30 лет. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного отчета Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликованном в пятницу, 12 июля.

Так, по сравнению с маем добыча упала на 120 тысяч баррелей в сутки. Поставки нефти морским транспортом снизились еще больше - на 450 тысяч б/с, составив до 530 тысяч б/с, хотя запасы нефти в Иране, по оценке агентства, увеличились.

Как известно, до мая прошлого года, когда США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили санкции против Ирана, Тегеран в среднем экспортировал 2,6 млн баррелей в сутки.

В мае 2019 года перестали действовать исключения из антииранских санкций, которые США сделали для некоторых стран. После этого, по оценке МЭА, закупки Турции упали с 70 до 30 тысяч б/с, а Китая - со 100 до 40 тысяч б/с.

"Если не считать закупок, сделанных Сирией, которой не было выдано освобождение от санкций, все остальные июньские поставки нефти обозначаются "неизвестными" направлениями", - отмечает МЭА.

Согласно отчету, в начале 2020 года спрос на нефть ОПЕК может упасть до минимума за 17 лет.

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Источник: korrespondent.net