Главу тергромады поймали на взятке в полмиллиона

В Днепропетровской области задержан исполняющий обязанности председателя территориальной общины, который требовал с фермера полмиллиона гривен. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщила пресс-служба Управления защиты экономики в Днепропетровской области.

Как отмечается, в конце июня руководитель фермы обратился к объединенной территориальной общине, чтобы продлить договор аренды, однако ему отказали.

Более того, глава общины приказал подготовить пакет документов для суда и правоохранительных органов, якобы по вопросам, касающимся земельных участков.

Потом чиновник вызвал к себе руководителя фермы и потребовал от него 500 тысяч гривен, обещая за это отозвать обращения и в дальнейшем не вмешиваться в работу хозяйства. Чиновник требовал перечислить деньги на счет подконтрольного ему благотворительного фонда.

Руководитель фермы перевел половину суммы – 250 тыс. гривен. А 11 июля оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Национальной полиции под процессуальным управлением прокуратуры области задержали коррупционера.

Ранее сообщалось, что НАБУ поймало на взятке замглавы Укргосархива.

А в Виннице на взятке в 200 тысяч гривен поймали полицейского. Деньги он требовал за закрытие уголовного дела.

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Источник: korrespondent.net