В Украину приедет генсек НАТО

Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Украину планируется на конец октября. Об этом директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова, передает Укринформ.

"На конец октября готовится визит генерального секретаря НАТО в Украину. Если мы говорим о рабочем уровне сотрудничества, то работа ведется, представительство НАТО в Украине работает и сотрудничество происходит ежедневно в разных сферах. Мы стараемся продолжать продвигать такие реформы, которые считаем наиболее важным для Украины", - сказала Маронкова.

Она напомнила, что Украина приняла новый закон о национальной безопасности в 2018 году, и тогда был предложен целый пакет законов, которые будут способствовать улучшению отношений с Альянсом, но пока еще не все приняты.

"Я позволю себе прямо сказать, что их надо утверждать. Там речь идет и о реформе службы безопасности Украины", - сказала Маронкова.

"Мы думаем, что надо еще создать комитет в парламенте, который занимался бы надзором за деятельностью структур безопасности в Украине", - добавила она.

Напомним, генсек Альянса Йенс Столтенберг провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе 4 июня. Тогда стороны договорились провести дополнительные учения Украина-НАТО.

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Источник: korrespondent.net