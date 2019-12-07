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12. 07. 2019

Украинский моряк погиб недалеко от Шри-Ланки

В Лаккадивском море недалеко от Шри-Ланки на LPG танкере GAS AEGEAN (флаг Либерии) в один день скончались два моряка. Об этом сообщает БессарабияINFORM.

По нашим сведениям, один из погибших моряков - 34-летний житель Измаила Сергей П., а его коллега - 39-летний россиянин.

По информации СМИ, погибший измаильский моряк работал на должности второго механика.

Причина одновременной смерти сразу двух членов экипажа судна в данный момент устанавливается. Их тела отправят на экспертизу, правоохранители проводят расследование. Есть информация, что накануне гибели мужчины пили медицинский спирт из госпиталя.

Танкер GAS AEGEAN шел из Лаверы (Франция) в Кудаллор (Восточная Индия).  В связи с трагедией на борту судно вынужденно сменило курс и зашло в порт Тринкомали (Шри-Ланка).

Напомним, в начале года в Балтийском море пропал без вести украинский моряк.

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Источник: korrespondent.net

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