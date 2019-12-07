В ГФС прокомментировали обыски

В центральном аппарате Государственной фискальной службы и ГУ ГФС в Харьковской области продолжаются обыски. Их причиной стало подписание мирового соглашения между транснациональной компанией Philip Morris и государством Украина. Об этом в пятницу, 12 июля, заявил глава Государственной фискальной службы Александр Власов на своей странице в Facebook.

"Действительно, в центральном аппарате Государственной фискальной службы и ГУ ГФС в Харьковской области продолжаются обыски. Такой интерес правоохранителей связан с подписанием мной мирового соглашения между транснациональной компанией Philip Morris и государством Украина, на что я был уполномочен правительством 5 декабря. То есть коллегиальное решение, как понимаем", - написал Власов.

По его словам, этому предшествовала работа Межведомственной рабочей группы по вопросам досудебного урегулирования спора при Минюсте.

"Не ищите черную кошку в темной комнате. Все происходило прозрачно. Далее без комментариев. Тайна следствия ...", - добавил он.

Напомним, в ГБР сегодня сообщили, что обыски проходили в Государственной фискальной службе Украины и ее харьковском управлении, а также на Харьковской таможне ГФС. Чиновников подозревают в нанесении ущерба в 630 млн.

Ранее СМИ сообщали об обысках в ГФС связанных с подписанием мирового соглашения между компанией Philip Morris и государством.

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Источник: korrespondent.net