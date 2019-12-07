Приговор украинцу в Италии. За что 24 года?

В Италии осудили украинца за события на Донбассе. Нацгвардейца Виталия Маркива признали виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Маркив свою вину отрицает, украинская сторона уверена, что фотограф погиб в результате обстрела незаконных вооруженных формирований.

Корреспондент.netcобрал информацию о громком скандале.

Суть обвинений

Роккелли погиб в мае 2014 года возле Славянска. Обвинение строилось на устных сведениях другого журналиста, который был на Донбассе, француза Вильяма Роглона.

Француз гооврит, что Маркив был причастен к 30 минометным ударав по подножию горы Карачун, где находились журналисты.

В результате обстрелов погиб Андреа Роккелли и его российский фиксер-переводчик Андрей Миронов.

Итальянский прокурор настаивал на том, что хотя Виталий Маркив и не совершил убийство сам, но информировал руководство Нацгвардии о движении гражданских у подножия горы Карачун, а командиры Нацгвардии со своей стороны дали сигнал военным ВСУ, которые из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

Виталий Маркив, находясь на боевой позиции на горе Карачун, в силу своих служебных обязанностей не мог не знать, по ком будет направлен огонь, убежден главный обвинитель Андреа Дзанончелли.

Поэтому, по его словам, украинец был соучастником преступления, не принимая в нем непосредственного участия: "Там убивали журналистов. Точка".

Позиция защиты и Украины

Защита украинца настаивала на том, что обвинение абсурдно и не имеет реальных свидетельств.

Полученные из МВД Украины документы доказывали, что подразделение Маркива в 2014 году даже не имело на вооружении минометов, а использовало только автоматы, а с позиции, где находился Маркив, не было видно места гибели итальянца - оно было с другой стороны горы Карачун.

Сторона защиты особо настаивала на выезде на место происшествия, однако обвинения отказалось от проведения следственных действий там.

Были проигнорированы и предложения Украины создать совместную следственную группу.

МВД Украины передало итальянской стороне официальную позицию, из которой следует, что итальянского журналиста предупреждали об опасности пребывания у подножья горы Карачун.

Однако Андреа Роккелли проигнорировал предупреждения и поехал в район боевых действий без официального аккредитации со стороны Украины, где попал под перекрестный огонь.

Украинская сторона утверждает, что на самом деле итальянец и русский погибли от минометного обстрела со стороны пророссийских сил.

А адвокат Маркива Раффаэле Делла Валле отметил, что прокуратура города Павии и семья погибшего пытаются "назначить виновного", а не найти настоящих виновных в преступлении.

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко опубликовал на своей странице в Facebook снятое в 2014 году в Славянске видео, на котором Маркив общается с итальянскими журналистами.

"Это видео снято 2 мая 2014 года в Славянске. Гвардеец Виталий Маркив с первого резервного батальона, который потом стал Батальоном имени генерала Кульчицкого, приветливо, без агрессии, свободно на итальянском языке общается с итальянскими журналистами. Затем, после того как его подразделение вместе с десантниками после боя и потерь двух бойцов погибшими, заняло господствующую высоту над городом - гору Карачун - он так же поддерживал такие контакты по телефону", - написал Шевченко.

По его словам, Маркив прямо советовал итальянским репортерам не ехать в этот район из-за активных боевых действий и большой опасности.

Как он попал в Италию?

Виталий Маркиву 29 лет, он родился в городке Хоростков Тернопольской области.

В 2003 году вместе с семьей переехал в Италию, где учился и впоследствии получил гражданство.

Виталий Маркив вернулся в Украину во время Майдана, был в самообороне. С началом войны стал волонтером, а позже бойцом 1-го батальона Нацгвардии оперативного назначения (Батальон имени Кульчицкого) - это подразделение, состоявшее преимущественно из майдановцев.

Воевал под Славянском, получил звание старшего сержанта, не является офицерским.

В июне 2017 уехал в Италию, чтобы навестить мать, где и был задержан итальянскими правоохранителями.

Снова рука Кремля?

Министр внутренних дел Арсен Аваков заверил, что решение итальянского суда о заключении Маркива обжалуют.

"24 года Виталию Маркиву - несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано", - написал Аваков.

По словам Авакова, Маркив и государство Украина не виноваты в гибели репортера Роккелли.

"Он стал жертвой агрессивной России, которая развязала войну в Славянске и на Донбассе", - добавил министр.

Интересно, что прямо сейчас в Италии разгорелся скандал из-за влияния России ны нынешнюю итальянскую власть.

Итальянская прокуратура расследует возможный сговор правящей партии Лига Севера с Россией, после сообщения СМИ о тайной встрече представителей сторон. Встреча якобы состоялась между российскими чиновниками и Джанлукой Савоини, близким помощником вице-премьера Италии, министра внутренних дел и лидера Лиги Севера Маттео Сальвини.

Присутствующие, согласно сообщениям СМИ, обсуждали нефтяное соглашение, которое позволило бы партии получить финансирование.

Сальвини опроверг эти утверждения, хотя и не скрывает, что он давний фанат России. Он выступает за более тесные связи Рима и Москвы, несколько раз за последние годы посещал столицу РФ.

Источник: korrespondent.net