Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июля 2019, пятница, 23:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,29
12. 07. 2019

У посольства Италии в Киеве протестуют активисты

Более сотни активистов вечером в пятницу, 12 июля, пикетируют Посольство Италии в Украине с требованием немедленного освобождения нацгвардейца Виталия Маркива, которого сегодня суд присяжных в Италии приговорил к 24 годам заключения якобы за убийство итальянского репортера.

Отмечается, что в акции принимают участие как активисты Национального корпуса, так и просто неравнодушные граждане.

Они заявляют, что приговор Маркиву - не правосудное, а политическое решение итальянского суда, принятое под влиянием российских властей, и требуют немедленного и безусловного освобождения украинца.

Собравшиеся держали напротив окон посольства огромный транспарант #Free Markiv, и плакаты поменьше на итальянском языке.

На забор диппредставительства также прицепили плакат с надписью "Сколько стоит юстиция?"

Кроме того, активисты принесли к зданию посольства гору коробок для пиццы и скандируют "Свободу Виталию Маркиву!".

Приговор украинцу в Италии. За что 24 года?

Сегодня итальянский суд приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы за якобы убийство итальянского фотографа на Донбассе. 

Президент Зеленский поручил ГПУ и МИД Украины срочно заняться возвращением нацгвардейца в Украину.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Каждый человек должен быть готов к тому, что однажды его любимые треки начнут крутить на "Ретро FM".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.