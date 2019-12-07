У посольства Италии в Киеве протестуют активисты

Более сотни активистов вечером в пятницу, 12 июля, пикетируют Посольство Италии в Украине с требованием немедленного освобождения нацгвардейца Виталия Маркива, которого сегодня суд присяжных в Италии приговорил к 24 годам заключения якобы за убийство итальянского репортера.

Отмечается, что в акции принимают участие как активисты Национального корпуса, так и просто неравнодушные граждане.

Они заявляют, что приговор Маркиву - не правосудное, а политическое решение итальянского суда, принятое под влиянием российских властей, и требуют немедленного и безусловного освобождения украинца.

Собравшиеся держали напротив окон посольства огромный транспарант #Free Markiv, и плакаты поменьше на итальянском языке.

На забор диппредставительства также прицепили плакат с надписью "Сколько стоит юстиция?"

Кроме того, активисты принесли к зданию посольства гору коробок для пиццы и скандируют "Свободу Виталию Маркиву!".

Приговор украинцу в Италии. За что 24 года?

Сегодня итальянский суд приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы за якобы убийство итальянского фотографа на Донбассе.

Президент Зеленский поручил ГПУ и МИД Украины срочно заняться возвращением нацгвардейца в Украину.

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Источник: korrespondent.net