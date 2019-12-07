Приговор Маркиву: в ГПУ заявили о страшной ошибке

Генеральная прокуратура Украины считает "страшной ошибкой" приговор для бывшего нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом в пятницу, 12 июля, заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин на своей странице в Facebook.

По его словам, во время судебного процесса итальянская сторона проигнорировала предложения ГПУ создать совместную следственную группу и организовать приезд итальянских правоохранителей на место гибели итальянского фотографа Андреа Рокелли в Украине.

Также Енин заявил, что за последние три года в Украину не поступило никаких запросов о правовой помощи по делу Рокелли.

"Я не могу поверить в отсутствие правосудия в Италии. Я не могу поверить версиям о политическом заговоре отдельных итальянских политиков и государства-агрессора, которое может объяснить полное нежелание к сотрудничеству итальянских прокуроров с Украиной в деле Рокелли", - отметил Енин.

Заместитель генпрокурора добавил, что на невиновность Маркива указывают минимум три факта. Во-первых, украинец был вооружен только автоматом, в то время как Рокелли погиб от взрыва мины. Во-вторых, Маркив не мог стрелять в сторону Рокелли, поскольку со своей позиции вообще не мог видеть места его нахождения. В-третьих, по словам очевидцев, мина была выпущена со стороны сепаратистов, однако эти показания исчезли из уголовного производства.

Он выразил надежду, что апелляционный суд примет решение в пользу Маркива.

Приговор украинцу в Италии. За что 24 года?

Как сообщалось, 12 июня итальянский суд приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы за якобы убийство итальянского фотографа на Донбассе.

Президент Зеленский поручил ГПУ и МИД Украины срочно заняться возвращением нацгвардейца в Украину.

А возле посольства Италии в Киеве прошла акция протеста.

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Источник: korrespondent.net