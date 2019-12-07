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12. 07. 2019

Минюст требует направить законопроект Зеленского в Венецианскую комиссию

Министерство юстиции требует направить законопроект президента Владимира Зеленского о люстрации чиновников времен президентства Петра Порошенко на анализ в Венецианскую комиссию. Об этом в пятницу, 12 июля, написал заместитель министра юстиции Сергей Петухов, курирующий департамент люстрации, на своей странице в Facebook.

"Зе!Люстрация: свадьба популизма с реваншизмом. Представленный законопроект о люстрации, конечно, преследует только две цели - повысить рейтинг перед выборами и покрыть чиновников режима Януковича, которые были люстрированы, а теперь возвращаются к власти", - отметил он.

Замминистра юстиции заявляет, что данный законопроект не соответствует критериям люстрации, определенным в решениях Европейского суда по правам человека.

"Почему реваншизм? Потому ставит на одну ступень людей, которые расстреливали Майдан и тех, кто его защищал. Таким образом нивелируется ценность Революции Достоинства, она по факту приравнивается к Антимайдану", - написал Петухов.

По его мнению, законопроект Зеленского необходимо направить в Венецианскую комиссию для анализа.

В то же время Петухов уверен, что этот законопроект никогда не будет принят.

Как сообщалось, Зеленский заявил о намерении расширить закон о люстрации. Позже был обнародован текст законопроекта с перечнем должностей, которые предлагается люстрировать. В свою очередь пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Инициатива Зеленского "инспирирована антиукраинскими силами" и является "доказательством неприкрытого пророссийского реванша".

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Источник: korrespondent.net

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