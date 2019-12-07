В Сети появились необычные карты Земли

Канадский фотограф Питер Атвуд создал карты, изображающие Землю в необычном свете и опубликовал их в своем микроблоге Twitter.

Атвуд решил показать насколько мы все тесно связаны на нашей Земле, изобразив на черном фоне основные инфраструктурные объекты мира.

Для каждого вида инфраструктуры сделана отдельная карта. Таким образом, на розовой карте изображены только дороги, на зеленой - железнодорожные пути, на красной - аэропорты, на голубой - морские порты, на желтой - города. Примечательно, что больше на картах ничего не обозначено, а все инфраструктурные объекты определяют границы материков таким образом, что на картах считывается реальное изображение земли.

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Источник: korrespondent.net