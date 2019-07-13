В отеле Сомали произошел теракт: есть жертвы

По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва бомбы и последовавшей стрельбе в фешенебельном отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали, сообщает Reuters.
#Update: Just in - Pictures of the now suicide Bomb and gun attack at a hotel in Jubaland capital Kismayo #Somalia leaves At least 7 people killed. pic.twitter.com/7F4KTqhcp8— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) July 12, 2019
В столице Сомали взорвали военных: 14 жертв
Напомним, ранее в столице Сомали Могадишо в результате взрыва погибли 11 человек, еще 25 получили ранения.
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Источник: korrespondent.net
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