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13. 07. 2019

В отеле Сомали произошел теракт: есть жертвы


По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва бомбы и последовавшей стрельбе в фешенебельном отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали, сообщает Reuters.
 
В отеле проходило совещание местных чиновников и старейшин, где обсуждались предстоящие региональные выборы.
 
Ответственность за атаку взяла на себя радикальной исламистской группировки Аш-Шабаб.
 
"Сначала мы подорвали бомба, а после вооруженные моджахеды ворвались в отель. Мы продолжаем атаку внутри отеля", – говорится в сообщении террористов.
 
Жертв атаки может быть больше, так как вооруженное столкновение охраны с боевиками продолжается. 

#Update: Just in - Pictures of the now suicide Bomb and gun attack at a hotel in Jubaland capital Kismayo #Somalia leaves At least 7 people killed. pic.twitter.com/7F4KTqhcp8

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) July 12, 2019


В столице Сомали взорвали военных: 14 жертв

Напомним, ранее в столице Сомали Могадишо в результате взрыва погибли 11 человек, еще 25 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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