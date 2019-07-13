Трампа ограничили в праве вести войну с Ираном



Палата представителей США проголосовала против военного удара по Ирану, одобрив поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, запрещающую президенту Дональду Трампу выделять средств на проведение военных операций против Ирана без одобрения американских законодателей, сообщает The New York Times.



За поправку проголосовал 251 конгрессмен, еще 170 выступили против. Ранее соответствующую поправку рассмотрел Сенат, отклонивший предложение.



Напомним, после того как в июне иранские военные сбили американский беспилотник, Трамп санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение в последний момент из-за того, что могли погибнуть 150 человек. При этом США ввели новые санкции против Ирана.

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Источник: korrespondent.net