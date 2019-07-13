Трампа ограничили в праве вести войну с Ираном

Палата представителей США проголосовала против военного удара по Ирану, одобрив поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, запрещающую президенту Дональду Трампу выделять средств на проведение военных операций против Ирана без одобрения американских законодателей, сообщает The New York Times.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость