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13. 07. 2019

Fitch понизило рейтинг Турции после поставок С-400


Международное рейтингового агентства Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте с уровня BB до BB-, говорится в релизе на сайте агентства. Прогноз по рейтингу негативный.

Среди ключевых факторов, повлиявших на рейтинговое решение, специалисты Fitch называют увольнение главы Центробанка Турции Мурата Четинкая, повторные выборов мэра в Стамбуле, а также поставки российских С-400.

В последнем случае, как указывает агентство, Турция продолжает подвергаться риску санкций.

Пересмотр суверенного рейтинга Турции был запланирован на 1 ноября. "Однако Fitch считает, что события в стране требуют отклонения от графика", – говорится в сообщении.

Напомним, 12 июля Турция получила первую партию в рамках контракта по ЗРС С-400.

США выступили резко против покупки С-400 турецкой стороной. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.

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Источник: korrespondent.net

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