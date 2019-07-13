Великобритания начала расследование утечки переписки посла в США



Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Великобритании в США Кима Дэррока, в которой содержалась критика в адрес президента США Дональда Трампа и его администрации, пишет The Independent.

Расследованием обстоятельств утечки писем займутся следователи из контртеррористического управления Скотланд-Ярда.

В письмах Дэррока, отправленных в посольство в период с 2017 года, было много критических высказываний в адрес американского президента и его администрации, также посол допускал возможность того, что финансисты из России могли давать деньги в долг Трампу или членам его семьи.

Представитель британского МИД подтвердил изданию, что посол Великобритании в США в своих посланиях называл Трампа "неадекватным" и "уникально дисфункциональным".

После утечки президент США раскритиковал Кима Дэррока и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, заявив, что США больше не намерены иметь дело с послом. 10 июля дипломат подал в отставку.

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Источник: korrespondent.net