Ельченко упрекнул ООН за игнорирование Украины



Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко написал в Twitter, что не понимает, почему генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш игнорирует преступления участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

"А почему бы не сказать хоть слово по недавнему нападения и убийству украинских медиков российскими террористами в Донбассе?" – спросил Ельченко в ответ на сообщение пресс-службы ООН, в котором генсек осудил нападения на гражданскую инфраструктуру в Сирии.





Okay. How about saying a word about recent attack and killing of Ukrainian medical personnel by Russian terrorists in Donbas? https://t.co/8kDKNqu3T0 — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) July 12, 2019

Напомним, 1 июля раненого в районе Водяного в Донецкой области был обстрелян санитарный автомобиль подразделения Объединенных сил.



Автомобиль Hummer, который принадлежал 36-й бригаде ВСУ, был подбит во время эвакуации раненого бойца. В результате атаки погибли боевой медик и водитель.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net