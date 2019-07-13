Ельченко упрекнул ООН за игнорирование Украины

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко написал в Twitter, что не понимает, почему генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш игнорирует преступления участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе.
"А почему бы не сказать хоть слово по недавнему нападения и убийству украинских медиков российскими террористами в Донбассе?" – спросил Ельченко в ответ на сообщение пресс-службы ООН, в котором генсек осудил нападения на гражданскую инфраструктуру в Сирии.
Okay. How about saying a word about recent attack and killing of Ukrainian medical personnel by Russian terrorists in Donbas? https://t.co/8kDKNqu3T0— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) July 12, 2019
Напомним, 1 июля раненого в районе Водяного в Донецкой области был обстрелян санитарный автомобиль подразделения Объединенных сил.
Автомобиль Hummer, который принадлежал 36-й бригаде ВСУ, был подбит во время эвакуации раненого бойца. В результате атаки погибли боевой медик и водитель.
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Источник: korrespondent.net
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