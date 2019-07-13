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13. 07. 2019

Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным


Главным вопросом, по которому президент Владимир Зеленский намерен вести дальнейшие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, является освобождение задержанных украинских. Об этом глава государства сообщил на встрече с матерями моряков в Кривом Роге 12 июля.
 
"Мы сейчас основательно ведем этот вопрос, чтобы забрать наших. У меня корона с головы не спадет, потому что жизни ребят – самое главное. Мой главный ему (Путину – ред.) вопрос был: готовы ли они отдать их. Отдайте нам всех наших", – сказал Зеленский.


 
Освобождение моряков было центральной темой беседы с Путиным, подчеркнул украинский лидер.
По словам Зеленского, он решился на телефонный разговор с Путиным, поскольку ради облегчения участи задержанных он готов на многое.
 
На встрече с матерями Зеленский также заявил о намерении реализовывать свои обещания в любом формате – в "минском, нормандском и других".
 
Напомним, 11 июля Зеленский впервые поговорил с Путиным. Телефонная беседа состоялась по инициативе украинской стороны. В Кремле отметили, что разговор занял примерно 20 минут и был "прагматичным".

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Источник: korrespondent.net

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