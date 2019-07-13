Американский военный самолет загорелся в воздухе



Самолет ВВС США Boeing E-3 Sentry совершил экстренную посадку в аэропорту города Линкольн в штате Небраска из-за возгорания двигателя, сообщает KOLN.

Инцидент произошел вечером 11 июля. На борту воздушного судна находились шесть человек.

Самолет летел из Оклахомы. Находящихся в нем людей благополучно эвакуировали, никто не пострадал.

Напомним, ранее в небе Катара столкнулись два военных самолета. Оба пилота катапультировались.

В Таиланде разбился учебно-тренировочный реактивный самолет. Один из пилотов погиб, другой успешно катапультировался и выжил.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net