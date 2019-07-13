Лента RSS
Подписаться на ленту
13 июля 2019, суббота, 07:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,29
13. 07. 2019

Американский военный самолет загорелся в воздухе


Самолет ВВС США Boeing E-3 Sentry совершил экстренную посадку в аэропорту города Линкольн в штате Небраска из-за возгорания двигателя, сообщает KOLN.

Инцидент произошел вечером 11 июля. На борту воздушного судна находились шесть человек.

Самолет летел из Оклахомы. Находящихся в нем людей благополучно эвакуировали, никто не пострадал.

Напомним, ранее в небе Катара столкнулись два военных самолета. Оба пилота катапультировались.

В Таиланде разбился учебно-тренировочный реактивный самолет. Один из пилотов погиб, другой успешно катапультировался и выжил.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Каждый человек должен быть готов к тому, что однажды его любимые треки начнут крутить на "Ретро FM".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.