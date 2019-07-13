Итоги 12.07: Приговор Маркиву и "наезд" Зеленского



Перед выборами на границы Украины отправили контрразведку

Сотрудники пограничной контрразведки принимают меры для недопущения диверсионных групп для дестабилизации ситуации в Украине.

"Национальная полиция ГСЧС, Нацгвардия и Пограничная и Миграционная служба готовы практически к проведению выборов", – сказал советник министра внутренних дел – председатель координационного штаба МВД Иван Стойко.

Зеленский возмутился из-за "прогула" министра-кандидата в нардепы

Президент Владимир Зеленский возмутился тем, что министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак не приехал на совещание по вопросам экологической ситуации в Кривом Роге и Днепропетровской области. Семерак находился в отпуске из-за участия в избирательной кампании.

"Мы все приехали, он не может, и очень хорошо, что нас показывают камеры: он не смог, потому что у него предвыборная кампания", - сказал Зеленский.

В Украине завершились морские учения Sea Breeze

В Одессе завершились международные учения Sea Breeze-2019. Церемония закрытия состоялась в одесском Доме офицеров. Все запланированные в рамках учений задачи были выполнены в полном объеме. В ходе учений было задействовано 24 корабля, 13 самолетов, 10 вертолетов и пр.

Корабли прошли свыше 2000 миль, пехотинцы осуществили более 300 прыжков с парашютами, водолазы и летчики отработали по 300 часов, соответственно – под водой и в воздухе.

В Раду внесен закон о расширении люстрации

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о расширении люстрации на чиновников времен его предшественника Петра Порошенко. Текст законопроекта №10444 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по очищению власти появился на сайте парламента.

Под люстрацию подпадают лица, которые занимали должность (должности) в период с 23 февраля 2014 до 19 мая 2019 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию.

При этом послы стран "Большой семерки" G7 раскритиковали инициативу Зеленского расширить действие закона о люстрации на чиновников, работавших в 2014-2019 годах.

В Италии осудили на 24 года участника АТО

Суд итальянского города Павия приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения. Украинца признали виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Маркив свою вину отрицает, украинская сторона уверена, что фотограф погиб в результате обстрела незаконных вооруженных формирований.

Президент Владимир Зеленский поручил ГПУ и МИД Украины срочно заняться возвращением нацгвардейца в Украину. А возле посольства Италии в Киеве прошла акция протеста.

В Украине появился омбудсмен в сфере образования

В Украине появился образовательный омбудсмен. Им стал директор специализированной школы № 148 города Киева Сергей Горбачев.

Уполномоченный министерства образования и науки будет решать школьные конфликты - защищать права учащихся, учителей и родителей. После официального назначения образовательный омбудсмен должен найти и отобрать себе офис и сотрудников из 15 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net