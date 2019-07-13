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13. 07. 2019

Выступление спецпрокурора Мюллера в Конгрессе США перенесли

Спецпрокурор США Роберт Мюллер 24 июля даст показания перед комитетами Палаты представителей Конгресса по делам юстиции и разведке.

Перенос слушаний с 17 июля даст американскому народу более глубокое понимание расследования спецпрокурора, заявил председатель комитета по делам юстиции Джерольд Надлер.

По его словам, общество также сможет получить представление о собранных доказательствах - как касательно вмешательства России в президентские выборы в 2016 году, так и возможного воспрепятствования правосудию и злоупотребления властью со стороны Дональда Трампа.

Напомним, 18 апреля Минюст США опубликовал доклад Роберта Мюллера по "российскому делу". Согласно его выводам, сговора Трампа и Москвы не было, но при этом Россия вмешивалась в выборы президента в 2016 году.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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