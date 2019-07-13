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13. 07. 2019

Польша усилит защиту коридора возле границы с РФ

В городе Сувалки в Подляшском воеводстве на северо-востоке Польши будет создан противотанковый полк, сообщает  Польское радио. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что это подразделение сформируют на базе существующего в этом городе 14 Сувальского дивизиона противотанковой артиллерии.

Министр отметил, что решение о создании противотанкового полка должно исправить ошибки предыдущего правительства, которое, по словам Блащака, расформировало полк и уменьшило количество войска в Сувалках, не оказывая должного внимания безопасности страны.

Блащак напомнил, что регион, который называется Сувальским коридором, является важным пунктом на карте безопасности Европы.

"Это соединение Польши с Литвой, Латвией, Эстонией, с государствами, которые также в структурах Североатлантического альянса. Как известно, в Латвии развернутые польские войска. Нам важно, чтобы этот союз был фундаментом для безопасности наших государств на восточном фланге НАТО".

Пока неизвестно, когда и какой техникой оснастят Сувальский полк. Сейчас большинство вооружения - это устаревшие советские мобильные противотанковые ракетные комплексы "Малютка" на бронированных машинах БРДМ-2.

Так называемый Сувальский перешеек является областью на северо-востоке Польши, которая граничит с Литвой и Калининградской областью России. По оценкам экспертов, она является одной из потенциальных горячих точек в Европе в случае российской агрессии.

Ранее сообщалось, что в Польше разработали новую миграционную политику.

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Источник: korrespondent.net

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